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Беспилотники ВСУ атаковали одну область России

Беспилотники ВСУ атаковали одну область России

Средства ПВО сбили два беспилотника в Смоленской области Вооруженные силы Украины с помощью двух беспилотных летательных аппаратов атаковали Смоленскую область, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

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