Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бастрыкин: распространителям фейков о ВС РФ придется ответить по закону

Бастрыкин: распространителям фейков о ВС РФ придется ответить по закону

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что известным персонам, покинувшим РФ и публично распространяющим ложь о российской армии, в случае возвращения придется ответить по закону.

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