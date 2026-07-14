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Живая Кубань

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Детей из лагеря эвакуируют на КамАЗах. Рядом тонут коровы на фермах

Детей из лагеря эвакуируют на КамАЗах. Рядом тонут коровы на фермах

Детей из лагеря эвакуируют на КамАЗах. Рядом тонут коровы на фермахСвердловская область столкнулась с серьезным паводком: из-за резкого подъема воды в реках Ница и Ирбит спасателям пришлось проводить экстренную эвакуацию.

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