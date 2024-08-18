Алаудинов: "Ахмат" остановил противника на своем участке на Курском направлении

На всем участке на Курском направлении, где находится спецназ "Ахмат", остановили противника. Об этом заявил РИА Новости заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.