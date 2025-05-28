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ВС РФ четыре дня передавали данные со скрытой позиции за 300 метров от ВСУ

ВС РФ четыре дня передавали данные со скрытой позиции за 300 метров от ВСУ

Российские военные четыре дня находились на скрытой позиции неподалёку от укреплений Вооружённых сил Украины перед штурмом назеленённого пункта Богдановка, они передавали данные о выявленных огневых точках противника.

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