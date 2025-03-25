Специалисты «Водоканала» подключили Колледж судостроения и прикладных технологий на Кронштадтской улице к сетям водоснабжения

Теперь там будет качественная питьевая вода ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» при поддержке филиала «Центр реализации инвестиционных программ» завершило подключение Колледжа судостроения и прикладных технологий, расположенного на Кронштадтской улице, к системам водоснабжения.
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