Специалисты «Водоканала» подключили Колледж судостроения и прикладных технологий на Кронштадтской улице к сетям водоснабжения

Теперь там будет качественная питьевая вода ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» при поддержке филиала «Центр реализации инвестиционных программ» завершило подключение Колледжа судостроения и прикладных технологий, расположенного на Кронштадтской улице, к системам водоснабжения.