Блюда, которые ошибочно считают русскими

Я вот тут подумал, вроде бы не сложно назвать истинно итальянское блюдо, английское, бразильское, мексиканское А вот какое блюдо истинно русское? Очень много того, что мы считаем настоящей русской кухней пришло к нам все же из других мест.
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