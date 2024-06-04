В России предложили еще повысить утильсбор на автомобили для очередного благого дела

Существующий утильсбор не стимулирует локализацию производства иностранных автомобилей в России Для поддержки отечественного автопрома необходимо повысить утилизационный сбор, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на экспертов автомобильного рынка.
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