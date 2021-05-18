Южный Федеральный

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Чуркин: «Северный флот России расширяет возможности авиации в Арктике»

Чуркин: «Северный флот России расширяет возможности авиации в Арктике»

Российский Северный флот (СФ) занимается отработкой новых возможностей применения в Арктике авиации, в том числе и сверхзвуковых, всепогодных истребителей МиГ-31, заявил журналистам 17 мая начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин.

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