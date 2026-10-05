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Мировое обозрение

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С 1 января 2027 года вступит в силу новый порядок индексации пенсий. Кому, когда и на сколько повысят выплаты

С 1 января 2027 года вступит в силу новый порядок индексации пенсий. Кому, когда и на сколько повысят выплаты

Главное в тезисах: Тезис 1: С 2027 года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год: 1 февраля — на 6,8% (по фактической инфляции) и 1 апреля — дополнительно на 3,3%.

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