РЖАКА
ЛучшееХохмы-байкиСмешные животныеИстории из жизни
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЖАКА

187 531 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Дерьмо хлебают.Вы к нам почаще з...
  • mvilorich Vilin
    Лозунг холостяков: Пока в продаже есть пельмени и лапша, мы не сдадимся!Если вы искренне ...
  • Аурелия Запсенко
    Непонятно только, почему рассказ помещён в раздел "ржака"-ничего ржачного тут и в помине нет, хорошая поучительная ис...Отец

Прости меня,пёс!

Прости меня,пёс!

Усилия врачей были напрасны. Сердце остановилось. Но вдруг, тишину реанимации разорвал крик медсестры: «Слеза! На щеке слеза! Он плачет!» ПРОСТИ МЕНЯ ПЁС !!! Больно! Как же больно… Невозможно дышать… Молодой мужчина шатаясь добрел до лавочки в сквере и присел, пытаясь отдышаться и унять боль, которая каленым стержнем пронизывала все тело.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх