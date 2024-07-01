Усилия врачей были напрасны. Сердце остановилось. Но вдруг, тишину реанимации разорвал крик медсестры: «Слеза! На щеке слеза! Он плачет!» ПРОСТИ МЕНЯ ПЁС !!! Больно! Как же больно… Невозможно дышать… Молодой мужчина шатаясь добрел до лавочки в сквере и присел, пытаясь отдышаться и унять боль, которая каленым стержнем пронизывала все тело.