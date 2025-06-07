В МИД Абхазии рассказали о сотрудничестве с ЕАЭС

В Абхазии намерены развивать сотрудничество в любых форматах на евразийском пространстве, заявил «Известиям» глава МИДа республики Олег Барциц, отвечая на вопрос о возможности получения статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) для Абхазии.