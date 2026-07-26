МИД Ирана вызвал поверенного Украины и вручил ноту протеста после атаки на судно в Каспийском море

Временному поверенному в делах Украины в Тегеране был заявлен решительный протест в связи с атакой на иранское торговое судно в Каспийском море, в результате которой погиб один моряк и еще один получил ранения.
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