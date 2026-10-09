Ученые РАН обсуждают загадочного паразита, найденного в Хабаровском крае

Специалисты из Института цитологии РАН совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили ранее неизвестный вид микроскопического паразита, получившего название Nucleophaga amutiana.
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