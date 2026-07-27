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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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По многочисленным просьбам 1 августа в 20:00 на концерте шестого Слёта друзей "Как раньше" вновь выступит Раиса Щербакова, солистка Государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля» (г.

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