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Крымское информационное агентство

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  • Алекс Сэм
    На парашюте в расположение нацбата Кракен (ну или любого другого) скинуть и пускай она там поддержку всеми возможными...В Симферополе за ...
  • Роман
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    Шалашовка..В Симферополе за ...

Сотрудники МВД по Республике Крым достойно выполняют свой долг, успешно решают задачи, поставленные государством – Аксёнов

Сотрудники МВД по Республике Крым достойно выполняют свой долг, успешно решают задачи, поставленные государством – Аксёнов

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем сотрудника органов внутренних дел. «Поздравляю сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником! Вы избрали делом своей жизни защиту закона и общественного порядка, прав и свобод граждан.

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