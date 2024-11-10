Сотрудники МВД по Республике Крым достойно выполняют свой долг, успешно решают задачи, поставленные государством – Аксёнов

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем сотрудника органов внутренних дел. «Поздравляю сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником! Вы избрали делом своей жизни защиту закона и общественного порядка, прав и свобод граждан.