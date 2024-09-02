По осени считают

К концу августа курс доллара на российском внебиржевом рынке поднялся до отметки 91,3 рубля. По сравнению с уровнем 85 рублей на закрытие июля это означает, что за последний месяц лета курс подрос примерно на 8% против снижения на 1% месяцем ранее.