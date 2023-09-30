Командир Терек: расчеты "Торнадо-Г" ЗВО работают под Купянском круглосуточно

Командир расчета с позывным Терек сообщил РИА Новости, что боевые расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожают технику и опорные пункты с личным составом противника под Купянском в Харьковской области круглосуточно.
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