Филиал Байкальского университета в Братске ликвидируют

Братский филиал Байкальского государственного университета находится на пороге своего закрытия. В настоящее время филиал фактически не функционирует, и его ликвидация уже одобрена Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
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