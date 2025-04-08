61-летняя Лолита опубликовала ролик в откровенном виде без бюстгальтера

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская опубликовала ролик в откровенном виде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,9 миллиона подписчиков.