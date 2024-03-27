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Мимо Украины: ЕС удержит 5 млрд евро доходов от активов РФ для покрытия исков россиян

Мимо Украины: ЕС удержит 5 млрд евро доходов от активов РФ для покрытия исков россиян

Евросоюз намерен удержать 5 млрд евро доходов, полученных с замороженных российских активов, для покрытия затрат на юридические тяжбы с российскими гражданами и организациями вместо того, чтобы передать их Киеву.

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