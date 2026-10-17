Российский теннисист Даниил Медведев вынудил судью нарушить правила во время матча полуфинала турнира серии «Мастерс» в Шанхае с испанцем Рафаэлем Ходаром.
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