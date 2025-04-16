Стефано Доменикали: «Будет трудно надолго сохранить в календаре «Ф-1» гонки и в Монце, и в Имоле»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал, что Гран-при Эмилии-Романьи, который проводится на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле, вряд ли сохранить место в календаре «Формулы-1» и может исчезнуть из расписания уже в следующем году.