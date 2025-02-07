Бананы продержатся дольше: 6 лайфаков, которые помогут не дать им быстро перезреть и пропасть Ольга БезродняяПравильное обращение с бананами может значительно увеличить их срок хранения и предотвратить быстрый процесс созревания.
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