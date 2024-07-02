Россиян могут защитить от неправомерного использования синтезированного голоса

Национальная федерация музыкальной индустрии обратилась с предложением в Совет Федерации расширить действие законопроекта, который сможет защитить россиян от неправомерного использования синтезированного голоса.
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