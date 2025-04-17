Весна 2025: Путин обозначил условия возвращения мобилизованных

Смогут ли семьи дождаться своих защитников до лета? «Решение о ротации войск будет приниматься в зависимости от событий на линии боевого соприкосновения», — заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.
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