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«Десятками выбрасывают трупы»: Лукашенко о варварском поведении Литвы и Латвии

«Десятками выбрасывают трупы»: Лукашенко о варварском поведении Литвы и Латвии

Политнавигатор Погранслужбы стран Прибалтики выбросили на территорию Белоруссии десятки трупов нелегальных мигрантов, стремившихся попасть в Евросоюз, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.

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