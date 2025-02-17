Дональд Трамп анонсировал "очень скорую" встречу с Владимиром Путиным

По словам президента США, в переговоры будет вовлечен и Владимир Зеленский Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным состоится уже "очень скоро", но ее время пока не определено.
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