Происшествия

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Служебная собака по кличке Енсон помогла Томским стражам порядка по горячим следам раскрыть кражу

В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Томска поступило сообщение, о краже металлических конструкций с территории предприятия расположенного по проспекту Комсомольский.

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