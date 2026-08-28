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Газета.ру

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В Челябинской области семья с тремя детьми выжила после жесткой аварии

В Челябинской области семья с тремя детьми выжила после жесткой аварии

В ночь с 22 на 23 августа под селом Долгодеревенским в Челябинской области произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

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