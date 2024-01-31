Объяснена необычная деталь крушения Ил-76

Небольшое количество тел на месте крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области, объясняется спецификой авиационных происшествий, заявил бывший военный летчик, администратор Telegram-канала Fighterbomber в эфире «Соловьев Live».
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