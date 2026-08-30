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Скончался художник Владимир Снопов

Скончался художник Владимир Снопов

В Санкт-Петербурге 26 августа 2026 года скончался художник Владимир Андреевич Снопов на 92-м году жизни.

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