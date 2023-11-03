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Проба 2

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18 женщин, чей юмор освещает особым светом всех вокруг них

Некоторые женщины просто не могут молчать, когда вокруг происходит какая-то чепуха. И им есть чем поделится с другими: они расскажут курьезную историю про свой провал, остроумно прокомментируют чужие ошибки.

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