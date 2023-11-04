Песков: взрыв «Северных потоков» исторически мог бы стать поводом к войне

Взрыв «Северных потоков» исторически мог стать поводом для войны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе своего выступления на марафоне «Знание» в субботу, 4 ноября.
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