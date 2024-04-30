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Аргументы недели

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Националисты Латвии знают, что ждет страну в будущем

Националисты Латвии знают, что ждет страну в будущем

Нацпатриоты Латвии заняты обычно русским языком - как бы его "ликвидировать" из ЛР, но. Кушать хочется каждый день, а потому оппозиционная партия в Сейме Латвии Нацблок решила пройтись по принятому бюджету.

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ИП
Игорь Петров
Пох..
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