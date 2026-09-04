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The Eurasia Daily news agency

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Miroshnik: Zelensky is trying to hush up the version that the strike on the SBU building is a showdown with the GUR

Miroshnik: Zelensky is trying to hush up the version that the strike on the SBU building is a showdown with the GUR

The head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, is trying to hush up the version that the strike on the SBU building is a continuation of the conflict between the SBU and the GUR.

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