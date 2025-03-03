Российские компании перестали справляться с обслуживанием кредитов

«Известия»: Компании МСП стали на 40 % чаще просить о смягчении условий кредита В четвертом квартале прошлого года российские компании из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) стали на 40 процентов чаще, чем в третьем, просить банки о смягчении условий по уже взятым кредитам.