Россияне отработают 247 дней в 2027 году

Россияне в 2027 году при пятидневной рабочей неделе будут работать 247 дней. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.
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