La Brea Series Finale Recap: Did Eve Reunite With Her Family? Who Stayed Behind in 10,000 B.C.?

The following contains spoilers from the Feb. 13 series finale of NBC’s La Brea. ‘Cause I’m leavin’ on a jet planeDon’t know when I’ll be back again To be clear, La Brea‘s Gavin has no plans of being back in 10,000 B.
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