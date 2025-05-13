День Победы в храме ВДВ

9 мая 2025 года, в день 80-летия Великой Победы в храме Благовещения Пресвятой Богородицы, подворье Патриарха Московского и Всея Руси при Штабе Военно-десантных войск (храм ВДВ) прошли торжественные мероприятия, посвящённые.