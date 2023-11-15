Университетская олимпиада ´Абитуриент БарГУ-2024´.

Положение об университетской олимпиаде учреждения образования ´Барановичский государственный университет´Учреждение образования ´Барановичский государственный университет´ приглашает учащихся XI классов принять участие в университетской олимпиаде по учебным предметам.
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