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Калужские новости

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Метеоролог Шувалов пообещал калужанам стабильную погоду на рабочей неделе

Метеоролог Шувалов пообещал калужанам стабильную погоду на рабочей неделе

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сделал прогноз погоды в Калужской области на предстоящей рабочей неделеГлава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сделал прогноз погоды в Калужской области на предстоящей рабочей неделе.

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