В России с 1 января повысят зарплаты бюджетникам и выплаты безработным

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. С 1 января 2025 года заработные платы отдельных категорий работников государственных учреждений здравоохранения, соцобеспечения, образования, культуры и науки будут проиндексированы на 13,2 %.
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