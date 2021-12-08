Происшествия

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Сотрудники УНК МВД по Республике Тыва провели благотворительную акцию по сдаче крови

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Тыва организовали и провели благотворительную акцию по сдаче крови в Республиканской станции переливания крови.

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