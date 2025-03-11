Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 585 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Вот интересно. ВСУ и Армия САСШ ведут друг по другу огонь? Ну, пусть прекращают.На Украине анонси...
  • ВАЛЕРИЙ
    "президент руины"...бла-бла-бла... а где там президент??? Он кончился еще в прошлом году! А слова кокаиновой куклы сл...В США заявили о п...
  • ВАЛЕРИЙ
    Интересное кино! Значит юса с руиной о чем-то там  договорились ?! А Россия должна с радостью прекратить боевые дейст...Трамп выразил над...

В США заявили об отсутствии рычагов давления на Россию

В США заявили об отсутствии рычагов давления на Россию

США и Украина не имеют рычагов давления и не могут диктовать Москве свои условия. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue Works.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх