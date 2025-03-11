США и Украина не имеют рычагов давления и не могут диктовать Москве свои условия. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue Works.
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