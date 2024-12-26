Кристина Речкова, 17 лет, грудопоясничный сколиоз 4-й степени, спасет операция, 1 170 922 ₽

В семь лет у Кристины Речковой из Йошкар-Олы обнаружили небольшой сколиоз. Родители делали все для лечения, но в одиннадцать лет девочка стала быстро расти, искривление позвоночника увеличилось, начались боли.
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