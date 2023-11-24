Добровольные участники СВО могут получить равные с контрактниками льготы

Перечень особых льгот для участников Специальной военной операции на Украине, которые сейчас получают только служащие по контракту, должны стать доступными и для добровольцев, заявил руководитель рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
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