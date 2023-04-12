Экс-советник по нацбезопасности США считает необходимым пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в сообщении для The Wall Street Journal написал, что НАТО стоит пригласить в свой состав Австралию, Японию, Израиль и другие страны разделяющие цели «расходов НАТО на оборону».
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в сообщении для The Wall Street Journal написал, что НАТО стоит пригласить в свой состав Австралию, Японию, Израиль и другие страны разделяющие цели «расходов НАТО на оборону».
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