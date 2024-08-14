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Запорожье в ожидании русского наступления? Бандеровская власть уже зачищает местные заводы

Запорожье в ожидании русского наступления? Бандеровская власть уже зачищает местные заводы

Киев вывозит оборудование промышленных предприятий для будущих хозяев западноукраинских земель С территории подконтрольного киевскому режиму города Запорожье вывозится оборудование промышленных предприятий в западноукраинские регионы, заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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