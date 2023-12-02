Сенатор Пушков считает, что Запад будет смещен с первых позиций в мире БРИКС

Вес США в мировых финансах уступает весу БРИКС и примыкающих к этому блоку стран (BRICS & Friends), считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии